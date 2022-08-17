دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن نادي الأهلي فاز على مصر المقاصة عن طريق "التزوير"، مُشيراً إلى أن ركلة الجزاء الّتي حصل عليها ليست صحيحة.

وفاز الأهلي على مصر المقاصة بهدف دون رد من علامة الجزاء، الأحد الماضي، ضمن منافسات بطولة كأس مصر لعام 2022.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة "الزمالك": "مصر المقاصة خسر من نادي الأهلي بالتزوير، هي دي ضربة جزاء؟"، حسب قوله.

وأضاف منصور: "‏أفرح يا جمهور الزمالك إنّنا كسبنا الإسماعيلي بركلة جزاء صحيحة، وحققت الفوز على نادٍ كبير مثل الإسماعيلي"، حسب تعبيره.

وتابع رئيس نادي الزمالك: "عرضتُ على المدير الفني للفريق فيريرا 20 لاعباً اختار منهم 7 فقط".

وأكمل مرتضى منصور: "كلّ اللاعبين الذين يفاوضهم الأهلي تمّ عرضهم عليّ، ولكن لفيريرا حرية الاختيار"، على حد قوله.

وعن عودة الحارس محمد صبحي المُعار لنادي فاركو، تحدّث منصور: "محمد صبحي قال لنا: فككوا من دماغي، لن أعود للزمالك"، على حد تعبيره.

وهاجم منصور، حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة لإدارة نادي الزمالك، قائلاً: "أنت طفشت فرجاني ساسي، وتسببت في رحيل بنشرقي، والبطولات الّتي حققتها بفضلي، تركت النادي بدون جنيه والآن خزينة النادي بها ربع مليار جنيه"، حسب قوله.

وأتمّ منصور: "تقول إنك جددت عقد إمام عاشور، طيب إيه رأيك أنت نسيت توثق العقد، جميع البطولات الّتي حققتها بلاعبين ومدربين مرتضى..أنت مين في نادي الزمالك؟"

مرتضى منصور: الأهلي فاز على مصر المقاصة عن طريق "التزوير"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن نادي الأهلي فاز على مصر المقاصة عن طريق "التزوير"، مُشيراً إلى أن ركلة الجزاء الّتي حصل عليها ليست صحيحة.

وفاز الأهلي على مصر المقاصة بهدف دون رد من علامة الجزاء، الأحد الماضي، ضمن منافسات بطولة كأس مصر لعام 2022.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة "الزمالك": "مصر المقاصة خسر من نادي الأهلي بالتزوير، هي دي ضربة جزاء؟"، حسب قوله.

وأضاف منصور: "‏أفرح يا جمهور الزمالك إنّنا كسبنا الإسماعيلي بركلة جزاء صحيحة، وحققت الفوز على نادٍ كبير مثل الإسماعيلي"، حسب تعبيره.

وتابع رئيس نادي الزمالك: "عرضتُ على المدير الفني للفريق فيريرا 20 لاعباً اختار منهم 7 فقط".

وأكمل مرتضى منصور: "كلّ اللاعبين الذين يفاوضهم الأهلي تمّ عرضهم عليّ، ولكن لفيريرا حرية الاختيار"، على حد قوله.

وعن عودة الحارس محمد صبحي المُعار لنادي فاركو، تحدّث منصور: "محمد صبحي قال لنا: فككوا من دماغي، لن أعود للزمالك"، على حد تعبيره.مرتضى منصور: الأهلي فاز على مصر المقاصة عن طريق "التزوير"

وهاجم منصور، حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة لإدارة نادي الزمالك، قائلاً: "أنت طفشت فرجاني ساسي، وتسببت في رحيل بنشرقي، والبطولات الّتي حققتها بفضلي، تركت النادي بدون جنيه والآن خزينة النادي بها ربع مليار جنيه"، حسب قوله.

وأتمّ منصور: "تقول إنك جددت عقد إمام عاشور، طيب إيه رأيك أنت نسيت توثق العقد، جميع البطولات الّتي حققتها بلاعبين ومدربين مرتضى..أنت مين في نادي الزمالك؟"