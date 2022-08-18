منع لاعبين أفريقيين من لعب مباراة في إنجلترا.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي فيبورغ الدنماركي، يوم الأربعاء، أنه سيفتقد لخدمات لاعبين اثنين من أفريقيا، خلال مواجهة وست هام الإنجليزي، بسبب تعثر سفرهما إلى إنجلترا، نظراً لقوانين التأشيرات الصارمة.

ويلتقي فيبورغ مع وست هام، مساء يوم الخميس، على أرضية استاد لندن الأولمبي، ضمن الملحق المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، لموسم 2023/2022.

وأوضح نادي فيبورغ أن المهاجم الغامبي الحسن جاتا والنيجيري إبراهيم سعيد سيغيبان عن المباراة، بعد تعثر التحاقهما بالفريق، بسبب القواعد الموضوعة لدخول إنجلترا، للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، عقب اتفاق "بريكست".

وبيّن النادي الدنماركي أنه حاول بشتى السبل لحل الأمر، وقد تواصل مع مسؤولي "اليويفا" والاتحاد الدنماركي وفريق أجنبي آخر مر بظروف مشابهة.

واستحال حصول نادي فيبورغ على تأشيرات دخول لاعبيه إبراهيم سعيد والحسن جاتا إلى إنجلترا في الوقت المناسب، إذ يستلزم الأمر بعض من الوقت وقد يمتد أسابيع عدة.

يذكر أن نادي فيبورغ وصل للدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعد أن تجاوز ناديي: سدوفا من ليتوانيا وبي 36 تورشافن من جزر فاروه.