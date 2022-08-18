دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال اللاعب المصري محمد النني في أرسنال الإنجليزي، إن نادي الأهلي "ساهم في بناء عقليته القتالية والتنافسية من أجل حصد الألقاب"، وأضاف أن ذلك "شكل جزءا كبيرا من شخصيته، منذ بداية مسيرته في كرة القدم".

وكان النني قد بدأ في صفوف ناشئي المارد الأحمر منذ سن الـ5 وحتى الـ16، ثم اتجه إلى المقاولون العرب، ليلعب في فريق الناشئين.

وقال محمد النني، في تصريحات لموقع نادي أرسنال: "لقد بدأت في فريق كبير في مصر هو الأهلي، وهذا جعلني أؤمن بضرورة أن ألعب على أعلى مستوى، وقد غير هذا الأمر حياتي بشكل حقيقي لأنني بدأت في ناد كبير".

وأضاف: "تعلمت عقلية الانتصارات في سن صغير جدا، وهذا ما عرفته من الأهلي في أول حصة تدريبية".

وتابع: "أنا لا أمزح، لكن في هذا النادي لو فزنا بسباعية نظيفة أقسم كُنا نعاقب، لأنهم دوما يطلبون المزيد منا، حتى في فرق الشباب الفوز 0/7 لم يكن كافيا".

وأكمل لاعب أرسنال: "هذه البيئة خلفت شيئا بداخلي، حتى حين تفوز بنتيجة كبيرة كانوا يقولون كان يمكن تسجيل المزيد، كنت في السادسة أو السابعة وهذا خلق بداخلي عقلية كبيرة".

وواصل النني: "أنا فخور لأنني كنت في نادي الأهلي، لقد ألهمني لتقديم الأفضل ولا يزال يلهمني حتى الآن".

وأعرب محمد النني عن سعادته باللعب لنادي أرسنال، إذ قال: "اللعب في أفضل أندية العالم أمر لا يصدق بالنسبة لي، أنا سعيد وفخور بذلك".

وذكر: "حين أحمل شارة القيادة وأرى اسمي على قميص الفريق أشعر بالفخر، وهذا ما حلمت به منذ الصغر، وها أنا أحققه الآن".