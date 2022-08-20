أسطورة ولا أحد يمر من أمامه".. لاعبو ريال مدريد يودّعون كاسيميرو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص لاعبو ريال مدريد الإسباني، على توديع زميلهم البرازيلي كاسيميرو، إذ قرر مغادرة صفوف الفريق والانتقال لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتفاعل لاعبو الميرنجي مع خبر رحيل كاسيميرو عن سانتياغو برنابيو، إذ قال الفرنسي كريم بنزيما عبر حسابه في تويتر: "كاسي!! برافو! شكراً على كلّ شيء".

وكتب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا: "حظاً سعيداً لك، سنفتقدك".

وغرّد البرازيلي فينيسيوس جونيور: "ما أقوله لك سيكون قليلاً، شكراً لك، كلّ الفرق بحاجة إلى كاسيميرو، حظاً سعيداً لك وبارك الله فيك، أسطورة، لا أحد يمر من أمامه".

ونشر الكرواتي لوكا مودريتش صورته رفقة كاسيميرو وتوني كروس خلال حمل لقب دوري أبطال أوروبا، قائلاً: "يا لها من رحلة".

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن عن توصله إلى اتفاقٍ مبدئي مع نادي ريال مدريد، ينتقل على إثره كاسيميرو لصفوف الشياطين الحمر.

وأوضح نادي مانشستر أن إجراءات إتمام الصفقة متوقفة على أمور شخصية ومتطلبات التأشيرة البريطانية، إضافة إلى الفحص الطبي.

انضمّ كاسيميرو إلى ريال مدريد عام 2013، قادماً من ساو باولو البرازيلي، ثمّ انتقل إلى بورتو البرتغالي على سبيل الإعارة، قبل عودته في 2015، ليصبح جزءاً من الميرنجي منذ ذلك الحين.

ولعب كاسيميرو (30 عاماً) 336 مباراة مع ريال مدريد، بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 31 هدفاً وصنع 29 آخرين.

تُوّج كاسيميرو مع الميرنجي بـ 18 لقباً، و هم: دوري أبطال أوروبا (5 مرات) والسوبر أوروبي (3 مرات) ومثلها في كأس العالم للأندية والدوري الإسباني والسوبر المحلي، بالإضافة للقب وحيد في كأس ملك إسبانيا.