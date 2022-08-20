بعد مفاجأة محمد صلاح لمشجعة ليفربول.. سفير كندا بمصر يعلق

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق لويس دوما، سفير كندا في مصر، على زيارة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لإحدى مشجعات الريدز الكبيرات في السن.

وفاجأ صلاح رفقة زميله في الفريق، الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس، إحدى جماهير ليفربول، بزيارتها في منزلها، وهو ما قوبل بسعادة وفرحة عارمة من مشجعة الريدز، ابتهاجاً برؤية نجمها المفضل (محمد صلاح) وجهاً لوجه، والّذي يطرق أبواب منزلها.

وتمنى لويس دوما لقاء محمد صلاح، عقب انتشار فيديو زيارة النجم المصري لمشجعة ليفربول على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سفير كندا في مصر عبر حسابه في تويتر: "إن شاء الله في يوم من الأيام مدام دوما (زوجته) تفتح الباب وتناديني.. ده محمد صلاح يا لويس!".

ولم يتوقف صلاح عند زيارة المشجعة، إذ تبع ذلك بالتجول في إحدى حدائق مدينة ليفربول، مرتدياً قناعاً ومتنكراً به، كما حرص على تقديم بعض الهدايا للأطفال.

يجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح يستعد مع فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، الإثنين المقبل، على أرضية ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.