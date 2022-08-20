(CNN)-- فازت رملا علي، البريطانية من أصول صومالية، على ممثلة الدومينكان كريستال غارسيا نوفا، في أول مباراة ملاكمة للسيدات في السعودية، السبت.

علي، البالغة من العمر 32 عامًا، فازت بالضربة القاضية في الدور الأول، مما أدى إلى تحسين سجلها المهني إلى 7-0.

أقيمت المباراة في جدة على هامش بطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل "نزال البحر الأحمر" بين الأوكراني أولكسندر أوسيك وحامل اللقب البريطاني أنتوني جوشوا.

بعد الفرار من الحرب في الصومال عندما كانت طفلة، كان على ملاكمة الوزن الخفيف رملا علي القتال من أجل كل ما لديها.

بفوزها السبت، كتبت "علي" فصلا آخر في حياتها الرائعة.

في وقت سابق قالت رملا علي لشبكة CNN الرياضية: "أنا فخورة بإعطاء مجتمعي وشعبي الأمل وإعطاء الفتيات الأفريقيات سببًا آخر لممارسة الرياضة والسعي لتحقيق أي شيء يريدونه".

كلاجئة ليس غريبًا عليها كسر الحواجز. فرت "علي" مع عائلتها من الصومال التي مزقتها الحرب واستقرت في المملكة المتحدة، وتعاملت مع الموت المأساوي لشقيقها.

أخبرت CNN في عام 2018، "سبب مجيئنا إلى هنا هو أن أخي الأكبر مات في الحرب. أصيب بقنبلة يدوية أثناء لعبه خارج المنزل. من الواضح، منذ ذلك الحين، أن أمي لم ترغب في تلك الحياة من أجلنا نحن".

كافحت "علي" من أجل التأقلم في المدرسة، وتعرضت للسخرية بسبب حجمها، ولكن في منزلها الجديد اكتشفت رياضة الملاكمة - في البداية كانت هواية غير رسمية وصحية لإنقاص الوزن.

لكن سرعان ما تحولت هوايتها إلى شغف.

أصبحت رملا علي ملاكمة هاوية ناجحة، حيث فازت بألقاب مثل بطولة بريطانيا العظمى لعام 2016.

في حديثها عن الإنجاز، قالت لشبكة CNN في 2018: "دخلت إلى هناك وكأنني مستضعفة... كنت خائفة جدًا عندما رأيت القائمة (مع المقاتلين الآخرين) وانتهى بي الأمر بضربهم وخرجت على القمة".

ثم واصلت صنع التاريخ في طوكيو 2020، لتصبح أول صومالي على الإطلاق - رجلاً كان أم امرأة - تتنافس في الملاكمة في الأولمبياد.

الآن، تم كسر حاجز جديد في المملكة العربية السعودية، حيث سمحت المملكة ببث مباراة السيدات علنًا لأول مرة على الإطلاق على المسرح العالمي من خلال Matchroom Boxing.

تبديد المخاوف من الرياضة

Credit: Francois Nel/Getty Images

لكن القتال لا يخلو من الجدل. اتهم العديد من النقاد المملكة العربية السعودية بـ "غسل الصورة الرياضية" بأحداث مثل هذه، في محاولة للابتعاد عن سجلها في انتهاكات حقوق الإنسان - على سبيل المثال، لم تُمنح النساء، الحق القانوني في القيادة إلا مؤخرًا في يونيو/ حزيران 2018.

وتأتي المسابقة أيضًا بعد أقل من أسبوع من الحكم على الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة سلمى الشهاب بالسجن 34 عامًا بسبب نشاطها على تويتر، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها CNN.

كما مُنعت الشهاب، 33 عامًا، من السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة 34 عامًا أخرى.

"علي"، المسلمة المتدينة التي تعكس الحشمة في ملابسها كرياضية وعارضة أزياء، تعتقد أن القتال لا يزال لحظة يجب الاعتراف بها وخطوة نحو التقدم.

وقالت لشبكة CNN: "أقول إنه يجب الاحتفال بالتغيير الإيجابي. لم يتم فعل أي شيء بين عشية وضحاها، ويتخذ الأمر العديد من الخطوات في الاتجاه الصحيح لضمان المساواة".

"على الغرب فقط أن ينظر إلى الأربعمائة عام الماضية من ماضيه ليرى ما فعله بالأمم والأجناس والأديان الأخرى قبل أن يتسرع في إصدار الأحكام.

"أنا أقدر أن المنطقة يجب أن تعمل بشكل أفضل بكثير، وأنا لا أتغاضى عن الإجراءات ضد عدم المساواة بين النساء، لكنني أؤمن أيضًا بالضغط من أجل مزيد من الإدماج، وهذا ما أنا هنا من أجله".

وقال وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، إن القتال هو مثال آخر على "النقلة النوعية" للنساء في المملكة ويصر على أن المواقف تتغير.

"بلدنا يتغير، وتلعب النساء والفتيات دورًا حاسمًا. بالنسبة للرياضة، هذا يعني إلهامهن لعيش حياة سعيدة وصحية. ونحن نحقق تقدمًا حقيقيًا مع زيادة المشاركة بين النساء والفتيات بنسبة 150٪ في الماضي بضع سنوات"، قال في إجابات مكتوبة لشبكة CNN.

"رملا علي نموذج يحتذى بها. لا شك في أن العديد من الفتيات الصغيرات سيشاهدنها وهي تقاتل ضد كريستال نوفا غارسيا وستكون مصدر إلهام لها. ليس فقط في المملكة العربية السعودية، ولكن في جميع أنحاء العالم".

قصة كفاح ومثابرة

Credit: Francois Nel/Getty Images

يتجلى نضال "علي" من أجل التمثيل داخل الحلبة وخارجها من خلال التدريب الذي تتلقاه من مدرب الملاكمة المكسيكي الأمريكي ماني روبلز ومقره لوس أنجلوس.

ساعد روبلز بالفعل الملاكم ذو الوزن الثقيل آندي رويز على كسر حواجزه كأول مكسيكي يفوز ببطولة العالم للوزن الثقيل.

وقال لشبكة CNN Sport: "يسعدني العمل مع رملا. لديها التفاني والانضباط لتكون ناجحة في رياضة الملاكمة. رملا لديها قصة كفاح ومثابرة".

وأضاف أنها "تمنح النساء الأمل والسبب للاعتقاد بأن أي شيء تفكر فيه هو ممكن".

عندما لا تكون في الحلبة، إما أنها تغوص في عالم الموضة أو تخدم الآخرين كسفيرة لليونيسف.

في عام 2018، أنشأت "علي" Sisters Club - وهي مؤسستها الخيرية الخاصة التي تتطلع إلى توفير فصل أسبوعي مجاني للملاكمة للنساء. تسعى لتكون مساحة آمنة حيث يمكن للمرأة المسلمة أن تتدرب دون خوف من خطر التمييز.

"أنا لا أمنح نفسي حرية الجلوس حتى الآن والنظر إلى كل ما حققته في مسيرتي لأنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به داخل الحلبة وخارجها، لكنني فخورة بعملي المرونة في الوصول إلى هذا الحد وضمان اغتنام أكبر عدد ممكن من الفرص على طول الطريق".

سواء كان ذلك في الحلبة أو المدرج أو مكة نفسها، تتحدى "علي" الأعراف التقليدية ويكسر الحواجز القديمة للوصول إلى المساواة كامرأة أفريقية، ومسلمة متدينة وملاكمة شغوفة.