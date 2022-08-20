محمد صلاح: لا نفكر الآن بفارق النقاط مع مانشستر سيتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يرى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن الوقت مازال مُبكرًا للحديث عن فارق النقاط بين الريدز ومانشستر سيتي، في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر السيتي سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، إذ حقق فوزين على بورنموث ووست هام، بفارق 4 نقاط عن ليفربول الّذي تعادل مع فولهام وكريستال بالاس.

وقال صلاح في تصريحاته لشبكة "Sky Sports":" لم نبدأ الموسم بالطريقة الّتي كنا نريدها، ولكن ما حدث جزء من لعبة كرة القدم، لقد خسرنا 4 نقاط في أول مباراتين، هذا يمكن أن يحدث، لم نكن نريد ذلك، بالتأكيد الجميع يرغب في الفوز وإظهار كلّ ما لديه".

وأضاف صلاح: "الجميع متحمس لهذا الموسم، الجميع يريد إظهار ما لديه مرة أخرى، علينا فقط الاستمرار والمضي قدمًا".

وتابع نجم ليفربول بالقول: "ما علينا فعله هو التركيز على ما هو قادم، نحن لا يمكننا تغيير ما حدث في الماضي، وبهذه الطريقة نركز على مباراتنا المقبلة".

وقال صلاح: "نحن لا نريد إهدار النقاط، لا يمكننا فقد النقاط في وقت مبكر، خاصة في ظل المنافسة مع مانشستر سيتي وتشيلسي، تلك الأندية لا تهدر نقاطاً بسهولة".

وعن فارق النقاط بين ليفربول ومانشستر سيتي، قال صلاح: "أعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير في ذلك، لا يتعين علينا التفكير في ذلك الآن".

وتحدّث صلاح عن مواجهة الريدز لمانشستر يونايتد، الإثنين المقبل، قائلاً: "دائمًا ما تكون تلك المواجهة خاصة للمدينة والمشجعين والجميع، ربما يكونا هما أكبر فريقين في إنجلترا، من الناحية التاريخية، إنّها مباراة خاصة للجميع".