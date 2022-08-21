دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- أظهرت لقطات مصورة اعتداء جماهير نادي الإسماعيلي على حافلة نادي الأهلي، المتجهة إلى استاد برج العرب، مساء الأحد.

يلعب الإسماعيلي والأهلي مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الثامنة عشر ببطولة الدوري المصري، مساء الأحد.

اعترض عدد من جماهير الإسماعيلي حافلة لاعبي الأهلي أثناء توجّهها لملعب المباراة، وقاموا برمي الحجارة عليها، مما أدى إلى تهشم الزجاج، دون الكشف حتّى الآن عما إذا تعرّض أحد للإيذاء أو الإصابة.

وأثار الاعتداء جدلاً واسعًا في الشارع الرياضي المصري، إذ قال اللاعب السابق إبراهيم سعيد عبر حسابه في تويتر: "‏ما حدث من بعض جماهير الاسماعيلي ضد اتوبيس جماهير الأهلي مالوش أي مبرر وجماهير الأهلي تعاملت مع الموقف باحترام كالعادة ولازم يبقي في عقاب وخصوصًا إن المباراة مش مصيرية للفريقين ولو مفيش عقاب مش هتبقي كرة قدم وربنا يحفظ الجميع".

وكتب الناقد الرياضي أحمد عطا: "‏مرفوض تمامًا اللي سمعت إنه حصل من جانب بعض جماهير الإسماعيلي تجاه أتوبيس لمشجعي الأهلي .. هتنام ازاي لو اتسببت في أذى إنسان بريء ما أظهرش أي عنف ضدك؟"

وغرّدت الإعلامية ياسمين الخطيب: "‏ڤيديو شتم جمهور الإسماعيلي لجمهور الأهلي محزن جدًا، ومُخزي لكل مشجعي كرة القدم المصرية! إحنا بنهزر يا جماعة.. الألش والتحفيل، والتشجيع من بابه، ما هو إلا جر شكل بريء، لا يراد به إلا الضحك والاستمتاع.. ماتاخدوش الأمور على قلبكم كده.. عيب".

كانت رابطة الأندية في مصر أعلنت عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدّ واقعة الاعتداء، عقب نهاية مباراة الإسماعيلي والأهلي.