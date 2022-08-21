في إنجلترا.. تشيلسي يعاقب مشجعاً أساء لمهاجم خصمه

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر نادي تشيلسي بياناً رسمياً، أعلن من خلاله منع مشجع يحمل تذكرة موسمية من حضور مباريات الفريق، لأجل غير مسمى، بسبب قيامه بالإساءة العنصرية، خلال مباراة البلوز وتوتنهام في (البريميرليغ).

وقال نادي تشيلسي في بيانه: "بعد بياننا هذا الأسبوع بشأن الإساءات العنصرية في مباراة توتنهام يوم الأحد الماضي، يمكن لنادي تشيلسي لكرة القدم أن يؤكد أنّه حدد هذا المشجع العنصري، وحظر عليه حمل التذكرة الموسمية إلى أجل غير مسمى".

وأشارت وسائل إعلامية إنجليزية إلى أن مشجع تشيلسي قام بالإساءة العنصرية لمهاجم توتنهام سون هيونغ مين، في مواجهة الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج"، الأحد الماضي.

وتعرّض الكوري الجنوبي سون للإساءة من أحد مشجعي تشيلسي، أثناء تنفيذه ركلة ركنية في الشوط الثاني من زمن المباراة.

يذكر أن التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما قد سيطر على نتيجة المباراة، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.