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نشر الأحد ، 21 اغسطس / آب 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل المهاجم هاري كين هدفاً واحدًا، قاد به فريقه توتنهام إلى التغلّب على وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع كين إجمالي عدد أهدافه هذا الموسم إلى هدفين، إذ سبق أن هزّ شباك تشيلسي في التعادل المثير بنتيجة 2/2، في الجولة الماضية.

وأصبح هاري كين أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع نادٍ واحد في (البريميرليغ)، إذ سجّل 185 هدفاً خلال 284 مباراة مع توتنهام.

وحطم كين رقم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي السابق، الّذي سجّل 184 هدفاً بعد أن لعب 275 مباراة مع السماوي.

ويقع هاري كين في المركز الرابع على سلم ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي الممتاز، على مر التاريخ برصيد 185 هدفاً.

ويعتلي آلان شيرر ترتيب هدّافي (البريميرليغ) بـ 260 هدفاً، يليه واين روني بـ 208 هدفاً، ثمّ أندي كول بـ 187 هدفاً.