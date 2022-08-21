مرتضى منصور عن ابنه أمير: يعمل أفضل من 15 رجل في نادي الأهلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --أشاد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالمشرف العام على الفارس الأبيض، أمير منصور، مُشيراً إلى أنّه تفوّق بمفرده على عمل لجان نادي الأهلي.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك: "أمير منصور يعمل أفضل من 15 رجل من الموجودين في النادي الأهلي" حسب قوله، مضيفا أن "الأهلي يمتلك العديد من اللجان وعدد كبير منهم يتقاضى الرواتب، لكن أمير بمفرده يقوم بعمل العديد من المجهود، وينجز أكثر من مهمة"، حسب تعبيره.

وتابع رئيس نادي الزمالك بالقول: "أمير قام بصرف أموال من جيبه الشخصي، وذلك دون الحصول على جنيه واحد فقط من الفريق، وقد تعاقد مع أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وأكمل منصور: "أحترم أمير وعمله كثيراً، ففي وقت بسيط قام بعمل العديد من الإنجازات والصفقات من أجل دعم صفوف الفريق".

واقترب نادي الزمالك من حسم لقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي، وأوضح مرتضى منصور: "سنقيم حفل للاحتفال باللقب، سيكون هو الأضخم في تاريخ أندية مصر".

وواصل منصور: "سيحضر خلال الحفل عدد كبير من نجوم الفن والغناء المنتمين لنادي الزمالك، على رأسهم: محمد منير ومحمد هنيدي ومدحت صالح وغيرهم من النجوم".

واختتم رئيس نادي الزمالك: "قررتُ دعوة جميع من رحلوا عن الفريق في المواسم الأخيرة، للاحتفال معنا باللقب، ومنهم: فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي، كذلك أسامة فيصل ومحمود عبدالعزيز".