"نادي الوطن".. جماهير عربية تتغنى بأداء نيوكاسل أمام مانشستر سيتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار أداء نادي نيوكاسل، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، أمام مانشستر سيتي، تفاعلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعادل نيوكاسل مع السيتي إيجابياً بنتيجة 3/3، مساء الأحد، في مباراة مُثيرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتغنت الجماهير العربية بأداء نيوكاسل إذ كان قريبًا من الفوز على حامل اللقب، قبل أن يعادل الأخير النتيجة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وقال أحد المُغرّدين: "‏وطن وطن وطن نادي الوطن نيوكاسل"، وأضاف آخر: "‏كل التوفيق. للنادي الوطن نيوكاسل".

وكتب مُغرّد: "‏الله يوفقك فريقنا يارب ‎#نيوكاسل"، وغرّد آخر: "‏نيوكاسل حقنا مسوي شغل كبير قدام الستي".

وتساءل أحد المتابعين: "‏هذا نيوكاسل ولا ريال مدريد".

وبهذا التعادل قد وقع نيوكاسل في المركز السادس على سلم ترتيب مسابقة "البريميرليغ"، بعد أن وصل للنقطة الخامسة.

يذكر أن الصندوق السيادي السعودي استحوذ على نيوكاسل في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، ونجح بتطوير مستوى الفريق، ونقله من المركز الأخير في بطولة الدوري إلى المركز 11، خلال الموسم الماضي.