دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد النجم المصري محمد صلاح، أن الألقاب الجماعية تبقى الهدف الرئيسي له، مُشيرًا إلى أنّه يُفَضّل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) مع ليفربول على لقب دوري أبطال أوروبا، هذا العام.

وقال صلاح في تصريحاته لشبكة: "Sky Sports": "لم أكشف قبل الموسم عن أهدافي، لكنها يجب أن تكون الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، كان هذا هدفي الموسم الماضي وسأعود مرة أخرى حتّى أفوز بكليهما مرة جديدة".

وأضاف صلاح: "أقول دائمًا دوري الأبطال، لكن هذا العام أرغب بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاع نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي في الأمتار الأخيرة أمام مانشستر سيتي، في الموسم الماضي، ثمّ خسر نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 من ريال مدريد.

وتحدّث صلاح عن مواجهة الريدز لمانشستر يونايتد، وأجاب على سؤال عما إذا كانت المباراة فرصة لهم لتعميق جراح منافسهم، إذ قال: "لا أريد أن أضع المزيد من الزيت في النار، لكني أعتقد أنّهم متحمسون جدًا للمواجهة، ونحن متحمسون للغاية للمباراة، لذلك دعونا نرى ما سيحدث".

وتابع نجم ليفربول: "لا أنظر إلى هذه المباراة بهذه الطريقة، لأنهم مانشستر يونايتد، فريق كبير ويملكون لاعبين مميزين، لم يستهلوا الموسم بطريقة رائعة، لكنهم يريدون الفوز علينا، لذا من جانبي، لدي الكثير من الاحترام لهم".

ورأى صلاح: "لن يكون الأمر سهلاً ولا أفكر في أنّني سأحرز هدفاً أو هدفين أو 3، أعلم أنّها ستكون مباراة صعبة، لديهم لاعبين كبار ومدرب كبير، لن يكون الأمر سهلاً على الإطلاق".

وقال صلاح: "المنافسة الشرسة بين ليفربول ومانشستر يونايتد ستبقى موجودة إلى الأبد، ربما لأنهما أكبر فريقين في إنجلترا من حيث التاريخ".