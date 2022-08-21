دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الأحد، مقاطع فيديو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره نزال البحر الأحمر للملاكمة.

وأبرز نشطاء تفاعل الجمهور الصاخب على حضور ولي العهد السعودي وتحية الأخير لهم.

ونشرت وزارة الرياضة السعودية صورا من النزال الذي فاز به الأوكراني أولكسندر أوسيك، على البريطاني أنتوني جوشوا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "استضافة المملكة هذا النزالَ تأتي ضمن مساعي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاكمة، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى استمرار المملكة في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، بصفتها وجهةً عالميةً لاحتضان مثل هذه المنافسات العالمية الكبرى، إلى جانب التنوُّع في استضافة الفعاليات والبرامج، في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ما أسهم في فتح آفاقٍ جديدة للرياضة والرياضيين".