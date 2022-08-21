السعودية.. تداول فيديو ضحكة جانبية من محمد بن سلمان بنزال البحر الأحمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال حضور نزال البحر الأحمر على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل.

وتداول نشطاء صورا لولي العهد السعودي مع وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وجياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ونشرت وزارة الرياضة السعودية صورا من النزال الذي فاز به الأوكراني أولكسندر أوسيك، على البريطاني أنتوني جوشوا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "استضافة المملكة هذا النزالَ تأتي ضمن مساعي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاكمة، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى استمرار المملكة في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، بصفتها وجهةً عالميةً لاحتضان مثل هذه المنافسات العالمية الكبرى، إلى جانب التنوُّع في استضافة الفعاليات والبرامج، في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ما أسهم في فتح آفاقٍ جديدة للرياضة والرياضيين".

وأضافت: "كانت المواجهة الأولى بين الملاكمين قد شهدت فوز أولكسندر أوسيك على جوشوا، في نزال أقيم في سبتمبر من عام 2021م، على إستاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب جوشوا بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999م".

ولفتت إلى أن "نزال البحر الأحمر يعدُّ ثاني نزال عالمي تستضيفه المملكة بعد النجاح الكبيـر الذي تحقَّقَ في النزال الذي أُقيم في حلبة الدرعية ديسمبر 2019م وكسبه البريطاني أنتوني جوشوا، وتوُّجَ خلاله بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد فوزه على منافسه المكسيكي آندي رويز بمجموع النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة".