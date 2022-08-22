بعد عرض برشلونة.. برناردو سيلفا يكشف عن مستقبله مع مانشستر سيتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا، عن سعادته مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مُشيراً إلى أنّه يعمل على بذل قصارى جهده لمساعدة الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة سيلفا في الانتقال لصفوف برشلونة الإسباني، وأن باريس سان جيرمان وضع اللاعب ضمن خياراته، في حال رحيل البرازيلي نيمار.

وساهم برناردو سيلفا في تحويل تأخر فريقه 1/3 أمام نيوكاسل، إلى التعادل بنتيجة 3/3، إذ سجّل هدفاً وصنع آخر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وقال سيلفا لموقع نادي مانشستر سيتي عقب المباراة: "أنا سعيد هنا، أبذل قصارى جهدي لمساعدة النادي، أنا شديد التركيز هنا"، رداً على عرض الفريق الكتالوني له، خلال الصيف الحالي.

وأضاف سيلفا: "كانت مباراة مكثفة، وبدأنا بشكل جيد، وأول 15 دقيقة كانت لنا، أرى أنّنا داخل الملعب بدأنا في الهجوم بسرعة كبيرة".

وتابع لاعب مانشستر سيتي: "بشكل عام لعبنا بشكل جيد، ولكننا لم نتحكم في الهجمات المرتدة مما جعلنا نعاني، كان يجب أن نسيطر على المباراة بشكل أفضل، سجّلنا الهدف الثالث في الدقيقة 64، وكان ذلك مبكراً جداً".

وعن نتيجة التعادل، قال سيلفا: "أنا محبط بعض الشيء لأننا لم نسجل الهدف الرابع، لكن لا يزال رد فعل الفريق جيداً".

يُشار إلى أن وسائل إعلام إنجليزية ذكرت مؤخراً أن إدارة السيتي تتفاوض مع ممثلي سيلفا، لتمديد عقد اللاعب مع الفريق حتّى عام 2027.