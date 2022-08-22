محمد صلاح يتطلع إلى أرقام قياسية في ديربي ليفربول ومانشستر يوناتيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستهدف النجم المصري محمد صلاح، عددًا من الأرقام القياسية، عندما يواجه ناديه ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، مساء الإثنين، ضمن الجولة الثالثة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويتطلع صلاح ليكون أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في ديربي الريدز والشياطين الحمر، إذ يفصله هدف واحد عن ذلك، وحتّى يتمكّن من فضّ الشراكة مع ستيفن جيرارد وواين روني، اللذين يملكان ذات رصيده (9 أهداف).



ويسعى محمد صلاح ليكون ثاني لاعب في تاريخ ليفربول، يسجّل في 4 مباريات متتالية أمام اليونايتد، في مسابقة (البريميرليغ)، بعد اللاعب ديك فورشو، الّذي سجّل على التوالي في موسمي 1925-1926، و1926-1927.



ويُعتبر نادي مانشستر يونايتد من أكثر الأندية الّتي اهتزّت شباكها بأقدام صلاح، إلى جانب وست هام وواتفورد.



ويرغب محمد صلاح باحتلال المركز الثاني على سلم ترتيب الهدّافين التاريخيين للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحل الآن في المركز الثالث برصيد 119 هدفًا، خلف ستيفن جيرارد صاحب الـ 120 هدفًا وروبي فاولر المتصدر بـ128 هدفًا.



يذكر أن صلاح يمتلك هدفاً واحداً حتّى الآن في (البريميرليغ) خلال الموسم الحالي، وذلك بمرمى نادي فولهام.