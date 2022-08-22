دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي برشلونة على نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة الدوري الإسباني.



وسجّل أهداف الفريق الكتالوني، كلّ من: روبرت ليفاندوفسكي (هدفان) وعثمان ديمبلي وأنسو فاتي.



وتحقق عدد من الأرقام التاريخية، إذ حقق برشلونة فوزه الأول على ريال سوسيداد، بعد أن عجز عن ذلك في 8 مباريات متتالية على أرضية ملعب "أنويتا".



ولم يعرف الفريق الكتالوني طعم الهزيمة خارج دياره في آخر 16 مباراة في مسابقة (لا ليغا).



وسجّل ليفاندوفسكي أول هدف رسمي بقميص الفريق عند الثانية 46، ليُعتبر أسرع هدف للبلوغرانا في الدوري الإسباني، منذ هدف إنيستا ضدّ ريكرياتيفو عام 2009، بعد 43 ثانية.



ويُعد هدف ليفاندوفسكي الأول أسرع الأهداف الّتي سجّلها خلال مشاركاته في الدوريين الإسباني والألماني.



وبَاتَ ليفاندوفسكي رابع لاعب بولندي في تاريخ (لا ليغا) يسجّل هدفين في مباراة واحدة، بعد كلّ من: يان أوربان وورومان كوزيتسكي ووفويتش كووالتشيك.



وأصبح ليفاندوفسكي ثالث لاعب في تاريخ برشلونة يُحرز ثنائية في الدوري الإسباني في يوم ميلاده، الّذي صادف الأحد 21 أغسطس/ آب.



وحقق أنسو فاتي إنجازًا جديدًا، إذ لأول مرة في مسيرته يساهم في إحراز 3 أهداف خلال مباراة واحدة، كما يُعتبر أول لاعب تحت 20 عامًا يسجّل هدفًا ويصنع اثنين في مباراة واحدة في مسابقة (لا ليغا)، بعد إيسكو لاعب ريال مدريد السابق، عام 2012.