دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يرى النجم المصري محمد صلاح أن زميله السابق، السنغالي ساديو ماني، لم يكن منافسًا له، خلال السنوات الماضية الّتي قضاها معاً في نادي ليفربول الإنجليزي.

وغادر ماني صفوف الريدز، عقب خسارة الفريق للقب دوري أبطال أوروبا 2022، منتقلا إلى بايرن ميونخ الألماني.

وقال صلاح عن ماني في تصريحاته لشبكة "Sky Sports"، إنّه "لاعب رائع وأعطى كلّ ما لديه للنادي، ومن الصعب تعويضه بسهولة، بعد 6 أعوام هنا".

وأضاف صلاح: "‏لم يكن ساديو ‎ماني منافسًا لي، لا أرى الموضوع بهذا الشكل، أعلم أنّني سجّلتُ أكثر منه وحصلتُ على تمريرات حاسمة كذلك، ولكن الموضوع ليس بهذا الشيء".

وتابع نجم ليفربول: "بل ذلك ساعدني على تطوير نفسي وتحقيق أهدافي".

لعب صلاح وماني معاً لمدة 5 سنوات، وظهرا في 223 مباراة مع نادي ليفربول بجميع المسابقات، فازا بـ 150 مباراة، مقابل الخسارة في 34 مباراة، والتعادل في 39 مباراة، وتمكّن كلّ واحد منهما بصناعة 18 هدفاً للآخر.

وتوّج صلاح وماني سويًا بـ 6 ألقاب، هي: دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، والدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

على الصعيد الدولي، تفوّق ساديو ماني على محمد صلاح في مناسبتين، الأولى بتتويج منتخب السنغال بلقب كأس إفريقيا 2021 على حساب منتخب مصر، والثانية في الوصول لمونديال قطر 2022، بعد تجاوز الفراعنة في التصفيات.