تشيلسي يرغب في ضمّ أوباميانغ.. هل يتخلى برشلونة عنه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- ترغب إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي بضمّ الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، إلى صفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن تشيلسي قدّم عرضًا رسميًا إلى الفريق الكتالوني، لاكتساب خدمات أوباميانغ.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات، أن المحادثات جارية بين الطرفين، وقد تمّ الاتفاق على الشروط الشخصية، لكنّ نادي برشلونة يريد مبلغ 30 مليون دولار مقابل التخلي عن مهاجمه.

ولم ينجح الفريق الكتالوني في قيد الوافد الجديد، جيوليس كوندي، في رابطة الدوري الإسباني، مما يدفعه للاستغناء عن أوباميانغ أو غيره من اللاعبين، خلال الصيف الحالي، حتّى يتمكّن من تسجيل مدافعه الفرنسي.

وكان أوباميانغ قد انضمّ لصفوف برشلونة، في صفقة انتقال حر، في فبراير/ شباط 2022، بعد أن أنهى عقده مع أرسنال الإنجليزي.

لعب أوباميانغ 23 مباراة مع البلوغرانا بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 13 هدفًا، من بينهم هدفان في الكلاسيكو، الموسم الماضي، حينما فاز برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد برباعية نظيفة.

ويرتبط مهاجم منتخب الغابون بعقدٍ مع الفريق الكتالوني حتّى عام 2025، إضافة لوجود بند يتيح فسخ التعاقد بالاتفاق بين الطرفين، في صيف 2023.

يذكر أن نادي تشيلسي يعمل على تعزيز خط المقدمة، بعد التخلي عن البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر.