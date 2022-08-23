ارتفاع تكاليف أجور أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتفعت تكاليف أجور أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة 5٪ لتصل إلى 3.5 مليارات جنيه إسترليني (4.1 مليار دولار) في عامي 2020 و2021، حيث أبلغت فقط من الأندية الـ17 الثابتة عن انخفاض في الأجور، على الرغم من تقارير وسائل الإعلام المنتشرة بأن العديد من الأندية أخرى قد وافقت على تخفيض الأجور مع اللاعبين في المواسم. بسبب تأثرها بجائحة كورونا.

ونتيجة لتجاوز نمو الإيرادات الزيادة في الأجور، انخفضت نسبة الأجور أو الإيرادات في الأقسام بشكل طفيف من 73٪ إلى 71٪ في عامي 2020 و2021.

ومع لعب المباريات في ملاعب خالية معظم الموسم، واجهت الأندية الأوروبية تحديات غير مسبوقة. حسب الإصدار الحادي والثلاثين من المراجعة السنوية لتمويل كرة القدم لشركةDeloitte، الذي يقدم المراجعة المستقلة الرائدة لأعمال وتمويل كرة القدم المحترفة الأوروبية، تأثر موسم 2020 و2021 بالقيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا ما أدى إلى اضطراب كبير.

وزادت الأندية الست الكبرى (مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ليفربول، تشيلسي، توتنهام وهوتسبر) الأجور بنسبة 7٪ حسب معدل المتوسط​ ​لأنها تنافست على التأهل لدوري أبطال أوروبا(UEFA)، لكن ستة من أربعة أندية لا تسير على ما يرام وانتهى أرسنال وتوتنهام خارج المراكز الستة الأولى على الرغم من زيادة إنفاقهم للأجور بنسبة 4٪ و13٪ على التوالي كتكلفة الأجور كحصة من إجمالي الإيرادات في 2020 و2021.

وكشف تحليل جديد أجرته شركة Deloitte، أن تكاليف أجور وإيرادات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز تعادل نسبة 65٪ و62٪ من دخلهما في 2020 و2021 على التوالي.

إليكم نظرة على الإنفوغرافيك أعلاه لإيرادات أندية الدوري الممتاز وتكاليف الأجور وكم بلغت نسبة تكلفة الأجور كحصة من الإيرادات في 2020 و2021.