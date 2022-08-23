دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حسم نادي الزمالك لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2021-2022، للمرة الثانية على التوالي، والـ14 في تاريخه، مقابل 42 بطولة دوري للأهلي.

وتفوّق الفارس الأبيض على ملاحقيه بيراميدز والأهلي، ليعلن عن نفسه بطلًا للدوري قبل نهاية البطولة بجولتين.

وأثار فوز الزمالك باللقب ردود فعل واسعة، في الشارع الرياضي المصري، كما نال الفريق الإشادة والثناء.

قال عبد الله بن مساعد، الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة في السعودية، عبر حسابه في تويتر: "‏الحمدلله رب العالمين، ألف مبروك، نجمعه مع كأس مصر بإذن الله".

وكتب علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك: "‏عن جدارة واستحقاق الدوري هذا العام في ميت عقبة، ألف مبروك لنادي الزمالك ولجماهير القلعة البيضاء".

وغرّد الفنان محمد هنيدي: "‏مبروك للأبطال... مبروك لكل الجمهور العظيم الدوري زملكاوي". وقال هنيدي في تغريدة أخرى ساخرا: "أنباء عن رفض درع الدوري مغادرة ميت عقبة، وعن نيته عدم المغادرة لغاية لما يصدي هناك من كتر الركنة طول ال ٨٠٠ سنة الجاية أو يغزونا الفضائيين لمحاولة سرقة درع الدوري، وسعتها هندهلهم عادي.. عشان هيكون عندنا منه كتير".

وهَنَأ نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي الزمالك باللقب، إذ كتب عبر حسابه باللغة العربية: "‏لعب فن هندسة من أول يونايتد إلى الفارس الأبيض تهانينا لقب الدوري الثاني على التوالي"، ليرد نادي الزمالك، قائلاً: "‏‎المركز الأول في مصر يشكر يونايتد الأول في العالم دمنا أشقاء في الأبيض والأحمر".

كما وجه حساب نادي ولفرهامبتون واندرز باللغة العربية على تويتر تهنئة قائلا: "للمرة الثانية على التوالي نبارك للقلعة البيضاء فخر العاصمة الدوري المصري الممتاز! سهم الزمالك إذا انطلق دائما يصيب".