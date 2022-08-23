بعد هدفه في ديربي إنجلترا.. محمد صلاح يحقق عددا من الأرقام القياسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا واحدا، في مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 1/2، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد إحراز هذا الهدف، أصبح صلاح الهداف التاريخي لديربي إنجلترا بين الريدز والشياطين الحمر، إذ بات اللاعب الأكثر تسجيلا في مواجهات الفريقين، برصيد 10 أهداف.

وكذلك وصل محمد صلاح للهدف العاشر في شباك مانشستر يونايتد، وتمكن من فض الشراكة مع ستيفن جيرارد و واين روني، اللذين يملكان 9 أهداف.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 4 مباريات متتالية أمام اليونايتد، في مسابقة (البريميرليغ)، بعد اللاعب ديك فورشو، الذي سجل على التوالي في موسمي 1925-1926، و1926-1927.

ويُعد مانشستر يونايتد من أكثر الأندية التي اهتزت شباكها بأقدام محمد صلاح، إلى جانب وست هام وواتفورد.

وحل صلاح في المركز الثاني على سلم ترتيب هدافي الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي، إذ وصل إلى الهدف رقم 120، بالتساوي مع ستيفن جيرارد، وبفارق 8 أهداف عن المتصدر روبي فاولر.