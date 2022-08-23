محمد صلاح: الوطن العربي كله سيدعم مونديال قطر ومن الممكن أن أكون هناك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صرح النجم المصري محمد صلاح عن إمكانية تواجده في قطر، لحضور بطولة كأس العالم 2022، المُقرر إقامتها في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

وأخفق منتخب مصر في التأهل للمونديال، إذ خرج أمام السنغال في المباراة الفاصلة للتصفيات، بركلات الترجيح، عقب التعادل الإيجابي بهدف لمثله بنتيجة المباراتين.

وقال صلاح في لقاء مع قنوات "BEIN SPORTS"، ردا على سؤال عن شعوره بإقامة كأس العالم للمرة الأولى في دولة عربية، إنه "من الممكن أن أكون هناك"، معربا عن سعادته باستضافة بلد عربي للبطولة. وأضاف: "أعتقد الوطن العربي كله سيدعمها"، متمنيا نجاحها.

وعن تجديد عقده مع "الريدز"، قال صلاح: "كانت رغبتي الاستمرار في ليفربول والمدينة، لذلك قررتُ التجديد، وبالفعل وصلتُ مع الإدارة إلى اتفاقٍ في النهاية". وأضاف: "أنا أحارب للفوز بكلّ الجوائز في النادي، أتمنى أن نحقق شيئًا مميزًا في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، هذا العام".

وأعرب صلاح عن سعادته بفوزه بجائزة لاعب العام في إنجلترا، قائلًا: "في العام الماضي الأمر كان لها إحساس مختلف، شعرت أنّني سعيد أكثر من عادتي، كنت سعيدًا للغاية وأشعر بسعادة بالغة، أكثر حتّى من جائزة الهدّاف، ولا أعرف ما السبب".

وعن بداية ليفربول في الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023، قال صلاح: "نحن لا نزال في بداية الموسم، ولا تزال هُناك العديد من المباريات، ونحن سنحاول تعويض ذلك في الفترة القادمة". وأضاف صلاح: "الحكم على موسمنا أمر مُبكر، ولكن البداية لا تنال إعجاب أحد على الإطلاق، نحن من بين المنافسين على اللقب، ولا يوجد أحد سعيد، ولكن الموسم لا يزال طويلًا".