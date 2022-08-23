رغم الحرب.. الدوري الأوكراني يعود للحياة

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- انطلق الدوري الأوكراني لموسم 2023/2022، الثلاثاء، وسط ظروف استثنائية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي تلقي بظلالها على المسابقة من حيث الملاعب وتوقيت إقامة المباريات.

وقرر الاتحاد الأوكراني لكرة القدم عودة المسابقة، بعد أن تمّ إيقافها في 24 فبراير/ شباط الماضي، بعد الأحداث الّتي شهدتها البلاد، عقب الحرب مع روسيا.

وتقام مباريات الدوري الأوكراني خلف الأبواب المغلقة، دون حضور جماهيري، مع توفير كافة وسائل حفظ السلام والحماية للاعبين عن طريق ملاجئ الاختباء تحسباً لأي غارات جوية.

وكان نادي شاختار دونيتسك ونظيره ميتاليست 1925 خاركيف قد بدأ الموسم الجديد، إذ تعادلا سلبيًا، في المواجهة التي جمعتهما في مجمع أوليمبيسكي الوطني الرياضي، في كييف.

ولم تحضر الجماهير المباراة، على الرغم من أن الملعب يتسع لحوالي 70 ألف متفرج، بسبب اتخاذ تدابير السلامة لحماية المدنيين من الهجمات الروسية المستمرة.

وتحدّث أندري شيفتشينكو، نجم منتخب أوكرانيا السابق، لشبكة CNN، عن عودة لعبة كرة القدم في بلاده، قائلاً: "إنّه أمر مهم للغاية بالنسبة للناس وبقية العالم، يمكننا إرسال رسالة مفادها أن أوكرانيا موجودة".

وأضاف شيفتشينكو: "حتّى لو كنا في حالة حرب داخل البلاد فسوف نقاتل، لأننا نريد أيضاً أن نعيش حياة طبيعية مثل البلدان الأخرى".