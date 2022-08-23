للمرة الـ14 في تاريخه.. نادي الزمالك بطلا للدوري المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حسم نادي الزمالك لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2021، إثر سقوط ملاحقه بيراميدز في فخ الهزيمة أمام فيوتشر بهدف نظيف، مساء يوم الاثنين.

ويبتعد الفارس الأبيض عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بفارق 7 نقاط، قبل جولتين من نهاية البطولة.

ويُعتبر هذا اللقب هو الـ14 في تاريخ الزمالك، والثاني على التوالي، ليكرر ما فعله في عامي 2003 و2004.

وقال نادي الزمالك، عبر حسابه على تويتر: "الدوري الأصعب والمشوار الأقوى، لا يليق إلا بالزمالك"، ‏وأضاف: "درع الدوري يأبى الخروج من ١٠٠ عقبة ليحتفل داخل بيته من جديد، مبروك لكل ما هو زملكاوي، نستحقها عن جدارة".

ومن المقرر أن يتواجه الفارس الأبيض والاتحاد السكندري، مساء الثلاثاء، على أرضية ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ32.

وأعلن رئيس رابطة الأندية في مصر، أحمد دياب، أنه سيتم تسليم درع الدوري للزمالك عقب نهاية المواجهة أمام الاتحاد السكندري.