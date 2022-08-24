دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت رابطة الأندية المحترفة في مصر، حرمان نادي الإسماعيلي من حضور جماهيره، حتّى نهاية منافسات الموسم الحالي 2022/2021، بعد الاعتداء على حافلة نادي الأهلي.

وأصدرت رابطة الأندية بياناً رسمياً، الأربعاء، قالت فيه: "قررت رابطة الأندية حرمان الإسماعيلي من حضور الجماهير حتّى نهاية الموسم".

وأضافت الرابطة: "في انتظار انتهاء الجهات المعنية من التحقيقات لإصدار باقي العقوبات".

وأوضحت رابطة الأندية أنّها ستقوم باسترجاع ثمن التذاكر المباعة في مباراة نادي إيسترن كومبني والإسماعيلي، المقرر إقامتها مساء الأربعاء، بسبب حرمان جماهير "الدراويش" من الحضور.

وكانت لقطات مصورة قد أظهرت اعتداء جماهير نادي الإسماعيلي على حافلة نادي الأهلي، المتجهة إلى استاد برج العرب، قبل مواجهة الفريقين، الأحد الماضي.

وقام جمهور الإسماعيلي برمي الحجارة على حافلة المارد الأحمر، مما أدى إلى تهشم الزجاج وبعض الإصابات.

يشار إلى أن التعادل السلبي خيّم على نتيجة مباراة الإسماعيلي والأهلي، المؤجلة من منافسات الجولة الثامنة عشر ببطولة الدوري المصري.