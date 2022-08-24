أياكس يعمل على استعادة حكيم زياش.. هل يتخلى تشيلسي عنه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعمل نادي أياكس الهولندي على استعادة خدمات المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن حكيم زياش على أعتاب العودة لصفوف أياكس، بعد أن خرج من حسابات المدير الفني للبلوز (تشيلسي)، الألماني توماس توخيل.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن تشيلسي وأياكس عقدا جولة جديدة من المحادثات، لمناقشة صفقة حكيم زياش، إذ يُعتبر اللاعب أولوية للنادي الهولندي.

وبيّن فابريزيو أن أياكس ينتظر عرض جديد من نادي مانشستر يونايتد للتخلي عن لاعبه البرازيلي أنتوني، لتوفير السيولة المادية لتمويل صفقة زياش.

وكان حكيم زياش قد عقد اجتماعين مع إدارة أياكس، في الأيام الأربعة الأخيرة، من أجل عودته إلى الفريق، هذا الصيف.

وانضمّ زياش (29 عامًا) إلى تشيلسي، عام 2020، قادمًا من أياكس، مقابل 37 مليون جنيه إسترليني (43 مليون ونصف دولار)، ويمتد عقده مع الفريق حتّى يونيو/ حزيران 2025.

لعب حكيم زياش 84 مباراة مع تشيلسي في مختلف المسابقات، سجّل خلالها 14 هدفاً، وقدّم 10 تمريرات حاسمة.V