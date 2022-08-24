(CNN)-- توقفت مباراة لكرة القدم في الدوري الأوكراني الممتاز أربع مرات نتيجة لصافرات إنذار الغارات الجوية المتعددة في ملعب Skif في لفيف، وفقًا لاتحاد كرة القدم الأوكراني.

كانت المباراة، بين روخ لفيف وميتاليست خاركيف، المباراة الوحيدة في الدوري التي تأثرت بصافرات الإنذار، الأربعاء.

في رسالة بريد إلكتروني إلى CNN، ذكر الاتحاد الكروي أن "التدابير الأمنية هي الأولوية الرئيسية بالنسبة لنا، لذلك كان على الفريقين الذهاب إلى الملجأ في كل مرة، وفقًا لبروتوكولات السلامة المتاحة. كان الوقت الإجمالي للمباراة في الواقع 4 ساعات ونصف الساعة".

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر أحداث الملعب ، بما في ذلك ما قيل إنه حدث عندما انطلقت صفارة الإنذار الأولى ، وعودة اللاعبين إلى أرض الملعب بعد إحدى التوقفات.

وفاز ميتاليست خاركيف بالمباراة 2-1.