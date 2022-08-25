السعودية ترحب بمشجعي كأس العالم 2022 في قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رحبت المملكة العربية السعودية بجميع حاملي بطاقة "هيّا" لمشجعي بطولة كأس العالم 2022، المُقرر إقامتها في قطر، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين، إذ ستتيح لهم طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وفقاً لعدد من الضوابط.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأربعاء، بيانا، أعلنت من خلاله الترحيب بحاملي بطاقة "هيّا" لمشجعي المونديال، إذ يسمح لهم بالدخول إلى المملكة قبل انطلاق البطولة بـ10 أيام، بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.

وأوضحت وزارة الخارجية أنها ستقوم لاحقا بالإعلان عن كيفية تقديم طلب التأشيرة، وآلية الحصول عليها.

وتابعت الوزارة أن حاملي بطاقة "هيّا" بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول للإقامة في السعودية لمدة 60 يوما، والدخول والخروج عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة، دون الاشتراط على الدخول المسبق لدولة قطر، بينما يتوجب الحصول على تأمين طبي قبل القدوم للمملكة.

وكانت اللجنة العُليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم المونديال في الأراضي القطرية، قد اشترطت حصول المشجعين على بطاقة "هيّا" لدخول الدوحة، من أجل حضور منافسات البطولة، إضافة إلى الاستخدام المجاني لوسائل النقل العام.

ويحصل المشجعون على بطاقة "هيّا" شرط النجاح أولاً في حجز تذاكر مباريات كأس العالم 2022.