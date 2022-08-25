أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد رئيس الاتحاد الدولي للتنس، ديفيد هاغيرتي، أنه تحدث إلى لاعبة التنس الصينية، بينغ شواي، قبل 6 أسابيع وأشار إلى أنها تبدو في مأمن.

وكانت قد ادعت بينغ، التي شاركت في الأولمبياد 3 مرات، أنها تعرض لاعتداء جنسي من قبل قيادي متقاعد في الحزب الشيوعي في نوفمبر/تشرين ثاني، عبر منشور على موقع "ويبو" تم حذفه لاحقا.

ومنذ ذلك الحين، نفت اللاعبة الصينية ادعاءاتها وسط مخاوف متزايدة حول أمنها ومكان وجودها، ما قاد الاتحاد الدولي للتنس للنساء للانسحاب من الصين.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للتنس لمذيعة CNN، أماندا ديفيز: "لقد كانت مقاربة الاتحاد الدولي للتنس بأن يعمل خلف الكواليس ويبقى على اتصال على المستوى الدبلوماسي، نريد أن نتأكد أنها في مأمن وقد تواصلت معها وأجرينا حديثا وظهرت في أمان"، حسب قوله.

واعترف هاغيرتي أنه لم ير اللاعبة وجها لوجه لكنه تحدث إليها عبر تقنية الفيديو، وأشار إلى أنها لن تسافر حاليا لافتا إلى أنه كان يريد مقابلتها في تشنغدو، خلال بطولة العالم لكنه أشار إلى أن البطولة لن تُجرى بسبب القيود.

وأضاف رئيس اتحاد التنس قائلا: "سأشعر بمزيد من الارتياح عندما أراها شخصيا عندما تسافر، وتعود منافسات التنس"، حسب قوله.