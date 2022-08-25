دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 عن إعادة لثلاث مواجهات من الموسم الماضي، في حين تفاوتت حدة المنافسة نظريا في بقية المجموعات.

وستتكرر في هذه النسخة من البطولة مواجهة بورتو وأتلتيكو مدريد اللذين وقعا في المجموعة الثانية بعد أن لعبا في المجموعة نفسها الموسم الماضي وفاز أتلتيكو في مباراة بثلاثية مقابل هدف وتعادلا سلبا في مباراة الإياب.

أما المواجهة المكررة الثانية فستكون بين بايرن ميونخ وبرشلونة، فقد وقعا في المجموعة الثالثة، بعد أن تواجها في النسخة الماضية في مناسبتين حسم بايرن النتيجة لصالحه فيهما بواقع 3-0 ذهابا وإيابا.

وسيكون اللقاء المكرر الثالث بين ريال مدريد وشاختار دونيتسك بعد أن فاز الريال في النسخة الماضية على الفريق الأوكراني 2-1 و5-0.

وتفاوتت قوة المنافسة في المجموعات الباقية إذ حظي مانشستر سيتي بمجموعة سهلة نسبيا في حين جاء ليفربول في أخرى صعبة نظريا.

نستعرض فيما يلي فرق مجموعات دوري أبطال أوروبا:

المجموعة الأولى: أياكس- ليفربول- نابولي- رينجرز

المجموعة الثانية: بورتو- أتلتيكو مدريد- باير ليفركوزن- كلوب بروج

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ- برشلونة- إنتر ميلان- فيكتوريا بلتزن

المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت- توتنهام هوتسبرز- سبورتنغ لشبونة- مارسيليا

المجموعة الخامسة: ميلان- تشيلسي- سالزبرغ- دينامو زغرب

المجموعة السادسة: ريال مدريد- لايبزيغ- شاختار دونيتسك- سيلتيك

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي- إشبيلية- دورتموند- كوبنهاغن

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان- يوفنتوس- بنفيكا- مكابي حيفا