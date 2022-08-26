غوارديولا يكشف مصير برناردو سيلفا في سوق الانتقالات الحالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أن لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا، لن يغادر هذا الصيف مشيرا إلى أن النادي لم يتلق أي عرض لضمه.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام كريستال بالاس عند سؤاله عن سيلفا: "سيبقى هنا"، وأضاف: "بالتأكيد (سيبقى)".

وتابع المدرب الإسباني قائلا: "لم نتلق أي اتصال من أي ناد حول بيرناردو سيلفا لذلك فهو باق"، على حد قوله.

وأشار غوادريولا إلى أن الأمر سيرجع للأندية إذا ما تلقى السيتي عرضا بشأن اللاعب البرتغالي لكنه أعاد التأكيد على أنه لن يرحل هذا الموسم.

وكان برشلونة قد أبدى رغبته بضم اللاعب إلا أن وضعه المالي لم يسمح له بذلك، إذ لا يزال عاجزا عن تسجيل مدافعه الفرنسي، جوليس كوندي، رغم انطلاق منافسات الدوري الإسباني ومرور جولتين عليه.