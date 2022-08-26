نيوكاسل المملوك سعوديا يبرم أغلى صفقة شراء لاعب في تاريخه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توصل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المملوك من جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لاتفاق على التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، حسبما أعلن النادي الجمعة، مقابل 70 مليون يورو (70 مليون دولار أمريكي)، في الصفقة الأعلى قيمة مادية بتاريخ النادي، حسبما نشر الصحفي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، الخميس.

وأعلن النادي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر التوقيع مع إيزاك، في تغريدة قال فيها: "رأس الحربة الجديد لدينا"، حسب قوله.

وكتب رومانو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نيوكاسل يونايتد يتعاقد مع أليكسندر إيزاك من ريال سوسيداد، وسيجري اللاعب الفحوصات الطبية في إنجلترا بعد أن توصل الناديان لاتفاق على قيمة الصفقة البالغة 65 مليون يورو زائد 5 مليون يورو كإضافات"، حسب قوله.

وأشار الصحفي الإيطالي الذي يُعتبر المصدر الأول لسوق الانتقالات في أوساط الصحافة الرياضية إلى أن الصفقة تتضمن شرطا جزائيا على البيع لصالح سوسيداد.

وكان قد بلغ إجمالي إنفاق نيوكاسل خلال سوق الانتقالات الحالي أكثر من 59 مليون جنيه إسترليني بحسب موقع "Transfermarket" المختص بسوق الانتقالات، وذلك إثر ضم مات تارغيت من أستون فيلا ونك بوب من بيرنلي وسفين بوتمان من ليل الفرنسي.

وكانت الصفقة الأعلى للنادي منذ الاستحواذ السعودي عليه هي صفقة البرازيلي برونو غيماريش التي كلفت خزائن النادي أكر من 42 مليون يورو منتصف الموسم الماضي.