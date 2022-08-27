دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي على غضب جمهور الفريق المتخوف من عدم المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي 2023/2022، بدعوتهم للحضور إلى الملعب بدلا عن الاكتفاء بانتقاد الفريق على تويتر.

وفاز نادي الشباب على نظيره الباطن بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى من منافسات دوري "روشن" السعودي.

وتحدّث خالد البلطان عقب نهاية المباراة، لقناة "SSC" الرياضية، قائلاً: "الجمهور زعلان وغضبان، لا أعرف كيف أرضيه، ما في حل غير أن أحد البنوك يشترينا، أو البنك الأهلي يجي يأخذنا أو أيّ بنك آخر، أو نطيح بكنز كبير"، حسب قوله.

وأضاف البلطان قائلا: "كرة القدم ليست بالهاشتاغات، لا تُدار هكذا، وليست بمطالبة وزارة الرياضة بدعم الفريق، هي لم تقصر، أنا ضدّ ذلك، إن كنتم تريدون زيادة الاستثمارات وأن تأتي الشركات الراعية، تعالوا إلى الملعب"، حسب تعبيره.

وتابع خالد البلطان بالقول: "نحن أقل نادي يصرف، أقل نادي في الرواتب، لكننا أكثر نادي كفاءة، لو كان لدينا جمهور كبير وشعبية كبيرة، لشاهدتم وضعا ماليا مختلفا جداً"، على حد قوله.

وأعرب رئيس نادي الشباب عن عدم رضاه، بسبب غياب حضور جمهور الفريق في الملعب، قائلاً: "الجمهور مُقصر في الحضور، جمهورنا أكبر من كذا، جمهورنا بس جالس على التويتر وهذه طريقة مملة ولا تُرضي أحد"، على حد تعبيره.

وأتمّ البلطان: "لا يعنيني إن الجمهور يغرّد، لا يعنينا انتقاد ولا مدح ولا أيّ شيء آخر، يعنينا فقط وجودهم في الملعب، وحينها أضعهم على رأسي، قد أصبح تشجيع الشباب يقتصر على التويتر فقط"، حسب قوله.

يذكر أن خالد البلطان ترأس مجلس إدارة نادي الشباب عام 2019، لمدة 4 أعوام، وأنهى رفقة الفريق مسابقة الدوري في المركز الرابع برصيد 55 نقطة، في الموسم الماضي.