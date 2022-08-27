دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، عقب تسجيله أول "هاتريك" مع الفريق، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع هالاند أن يحرز ثلاثة أهداف، قاد من خلالها مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2/4، بعد أن كانت النتيجة تُشير لتقدم الأخير بهدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة في (البريميرليغ).

وأصبح إيرلينغ هالاند اللاعب الرابع الّذي يسجّل ستة أهداف أو أكثر، في أول أربع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديولا في حديثه لوسائل الإعلام: "هالاند فعل ما يفعله طوال حياته، في دورتموند، في سالزبورج، سجّل الأهداف، وأهداف جيدة، أهم شيء هو أنّه يتأقلم وهو شخص مميز، هو يتحدّث مع اللاعبين، ولاعبي الأكاديمية، وهذا يعني الكثير".

وأضاف غوارديولا: "لقد رأيتُ لغة جسد هالاند عندما كنا متأخرين 0/2، وكيف كان يشجع زملائه، لدي شعور أنّه حتى إذا لم يتواجد في المباراة سيظل دائماً هنا، هو لا يهرب أبداً من المباراة، بالنسبة للمهاجم هذا مذهل، هو لا يلمس الكرة، ولكنه دائماً متداخل".

من جانبه، أعرب هالاند عن فخره بإحراز أول "هاتريك" مع الفريق، إذ قال: "إنّه شعور جيد، لحظة فخر لي ولعائلتي، في النهاية كان الأمر يتعلق بإجراء تعديلات صغيرة".

وتابع هالاند بالقول: "نعم أنا سعيد، إنّه شعور رائع أن أسجّل ثلاثية، يتعلق الأمر بمحاولة مواصلة ما نقوم به، كان لا بدّ من إجراء تعديلات وقمنا بذلك وحققنا النتيجة المطلوبة، كان علينا الاستماع إلى المدير الفني".

وأتمّ إيرلينغ هالاند: "نحن نواصل التقدم، هذه المباريات هي سبب وجودي هنا، لتغيير الأمور عندما تكون هناك أوقات صعبة".

واختتم هالاند، قائلاً: "من المحتمل أن يقول والدي إنّه سجّل أهدافاً أكثر مني في الدوري الإنجليزي، لذا سأطارد ذلك".