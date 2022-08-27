دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق نادي ليفربول فوزه الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، على حساب نظيره بورنموث، بعد أن تعادل في الجولتين الأولى والثانية أمام فولهام وكريستال بالاس، وخسر في الثالثة من مانشستر يونايتد، إقر اكتساحه لضيفه بتسعة أهداف نظيفة.

وأمطر الريدز شباك بورنموث بتسعة أهداف دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة، وتناوب على تسجيل الأهداف كلّ من: روبرتو فيرمينو (هدفان) ولويس دياز (هدفان)، وهارفي إليوت وأرنولد وفان دايك وفابيو كارفاليو، وهدف بخطأ من مدافع المنافس.

وتمكّن ليفربول من إحراز أحد أكبر نتائجه في تاريخ مشاركاته في (البريميرليغ)، بنتيجة 0/9، ليصبح رابع نادي في البطولة يسجّل هذا العدد من الأهداف في مباراة واحدة.

في ذات الجولة، قلب نادي مانشستر سيتي الطاولة على نادي كريستال بالاس، إذ حوّل تأخره بهدفين إلى فوز بأربعة أهداف مقابل اثنين.

وكان المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند قد أحرز "هاتريك" هو الأول له مع نادي مانشستر سيتي، وبعد أن لعب 5 مباريات رسمية فقط.

وتغلّب تشيلسي على ليستر سيتي بهدفين لواحد، في مباراة شهدت افتتاح المهاجم رحيم ستيرلينغ لسجله التهديفي مع البلوز، إذ سجّل هدفي فريقه.

وأصبح رحيم ستيرلينغ ثالث لاعب في الدوري الممتاز يسجّل مع أندية: مانشستر سيتي وليفربول وتشلسي، بعد نيكولاس أنيلكا ودانييل ستوريدج.