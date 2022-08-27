دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يترقب النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، مواجهة مهمة لفريقه أمام بورنموث، مساء السبت، وعلى أرضية ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يذق الريدز طعم الفوز في (البريميرليغ)، هذا الموسم، إذا تعثر في الجولات الثلاث الأولى، بالتعادل مع فولهام بهدفين لمثلهما ومع كريستال بالاس بهدف لمثله، قبل أن يخسر في ديربي إنجلترا من غريمه مانشستر يونايتد بنتيجة 1/2.

وسبق لمحمد صلاح وأن سجّل في شباك نادي بورنموث، في جميع المباريات الّتي لعبها أمامه، إذ أحرز 8 أهداف وصنع هدفاً واحداً في 8 مباريات.

في موسم 2018/2017، سجّل صلاح هدفين أمام بورنموث، كما تمكّن من إحراز "هاتريك" ذهاباً وهدف وحيد إياباً، في موسم 2019/2018.

وساهم محمد صلاح في التسجيل والصناعة في آنٍ واحد أمام العائد للبطولة (بورنموث)، في ذهاب موسم 2020/2019، ثمّ سجّل هدفاً واحداً في الإياب.

يجدر الإشارة إلى أن صلاح أحرز هدفين وقدّم تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال منافسات الموسم الجاري.