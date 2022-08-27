دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على قرعة دوري أبطال أوروبا 2023، والّتي أسفرت عن وقوع فريقه بمجموعة وصفت بـ "الحديدية".

ووقع الفريق الكتالوني في المجموعة الثالثة، بجانب أندية: بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وفيكتوريا بيلزن التشيكي.

وقال تشافي في أول رد فعل له على قرعة (التشامبيونزليع)، خلال حديثه لوسائل الإعلام: "سنحاول أن نفوز على كلّ المنافسين، لدينا مجموعة غاية في الصعوبة، ربما هي الأصعب في آخر 10 أو 20 سنة".

وأضاف تشافي هيرنانديز قائلا: "يجب أن نظهر بشكل تنافسي وقوي لكي نتأهل لدور الـ 16، هدفنا هو التأهل للدور الثاني، وهو تحدي غاية في الصعوبة".

ويفتتح نادي برشلونة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بمواجهة فيكتوريا بيلزن، على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.

في سياق متصل، تحدّث تشافي عن موقف برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي، قائلاً: "هناك 3 احتمالات ممكنة في الميركاتو، سنرى ما سيحصل، تبقى 5 أيام وسنرى ما يمكن أن يحصل فيما يتعلق بالقادمين والخارجين، لكن المؤسف أنّنا نقوم بذلك ونحن قد بدأنا المنافسات بالفعل".

وعن مصير الغابوني أوباميانغ والهولندي ممفيس ديباي مع الفريق الكتالوني، قال تشافي: "لا أستبعد رحيل ديباي أو أوباميانغ، أيّاً منهما قد يرحل، سنرى ما سيحدث، بينما برايثويت يعرف جيداً أنّه يجب أن يبحث عن نادٍ، قد أخبرته بأن عليه الرحيل، وكنتُ واضحاً معه".

وأتمّ تشافي هيرنانديز: "كان من الصعب تسجيل اللاعبين، ولكن نحن متفائلون بشأن تسجيل جيوليس كوندي غداً، وأن يكون متاحاً أمام بلد الوليد".

يذكر أن نادي برشلونة يستضيف نظيره بلد الوليد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري الإسباني.