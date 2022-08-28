مصطفى محمد يفتتح أهدافه في الدوري الفرنسي.. ويقود نانت لفوزه الأول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتح المصري مصطفى محمد سجله التهديفي في مسابقة الدوري الفرنسي، إذ سجل هدفا وصنع آخر، في المواجهة التي جمعت نادي نانت ونظيره تولوز، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 3/1، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وشارك مصطفى محمد في المباراة، كبديل مع انطلاق الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل هدف نانت الثاني، في الدقيقة 55، بعد أن حول كرة عرضية من الجانب الأيمن برأسية رائعة إلى يمين حارس المرمى، كما صنع الهدف الثالث والذي سجله زميله موسيس سيمون، في الدقيقة 61.

ونجح نانت في اكتساب أول ثلاث نقاط له في المسابقة، بعد مرور 4 جولات، إذ تعادل مع أنجيه وليل، وخسر من أولمبيك مارسيليا.

ووصل مصطفى محمد إلى 171 دقيقة لعب في الدوري الفرنسي، هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وصنع اثنين.

يجدر الإشارة إلى أن مهاجم منتخب مصر، مصطفى محمد، قد انتقل إلى صفوف نانت على سبيل الإعارة من غلطة سراي التركي، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.