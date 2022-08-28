شقيق بوغبا يُهدد بفضحه.. و"كشف أمور مهمة" عن مبابي

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نشر الأحد ، 28 اغسطس / آب 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر ماتياس بوغبا، شقيق بول بوغبا، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، مقطع فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، هدد فيه بـ"الكشف عن الكثير من الحقائق" التي تخص شقيقه، ووكيلة أعماله، المحامية البرازيلية رافائيلا بيمنتا، إضافة إلى كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ماتياس بوغبا، في الفيديو: "الجمهور الفرنسي والإنجليزي والإيطالي والإسباني، أي العالم بأسره وكذلك جماهير شقيقي وحتى منتخب فرنسا وفريق يوفنتوس يستحقون معرفة أشياء معينة"، حسب قوله.

وأضاف: "يجب معرفة تلك الأشياء لاتخاذ قرار مستنير، إذا كان بوغبا يستحق إعجاب واحترام وحب الجمهور"، حسب تعبيره.

وتابع: "هل يستحق بوغبا مكانه في المنتخب الفرنسي وشرف اللعب في المونديال؟ .. هل يستحق أن يكون لاعبا أساسيا في يوفنتوس؟".

وأوضح ماتياس بوغبا أنه "سيكشف أمورا تخص نزاهة محامية بول بوغبا"، على حد تعبيره.

وتحدّث ماتياس عن كيليان مبابي قائلا: "سأقول لكم بعض الأمور المهمة عن مبابي أيضا، وسيكون هناك شهادات عدة تؤكد كلماتي عنه"، حسب قوله.

وتوعد ماتياس بوغبا بـ"كشف الحقائق في أقرب وقت"، مُشيرا إلى أنها ستكون "صادمة للجماهير".

يذكر أن ماتياس بوغبا (32 عاماً) هو لاعب كرة القدم، وكانت آخر محطاته في فريق بيلفورت الفرنسي الذي يلعب في الدرجة الثانية.