ألميريا يحقق فوزه الأول في "لا ليغا".. وتركي آل الشيخ يعلّق

بعد الصافرة.. شروط نجاح أكاديمية تركي آل الشيخ في السعودية

بعد الصافرة.. تركي آل الشيخ والأهلي.. من المسؤول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق نادي ألميريا، المملوك من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، فوزه الأول في مسابقة الدوري الإسباني، هذا الموسم، على حساب نادي إشبيلية.

وفاز ألميريا على إشبيلية بهدفين لواحد، في المواجهة الّتي جمعتهما على أرضية ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ضمن منافسات الجولة الثالثة في (لا ليغا).

ونجح ألميريا في اكتساب أول ثلاث نقاط، بعد أن خسر من حامل اللقب ريال مدريد بنتيجة 1/2، وتعادل مع إلتشي إيجابياً بهدف لمثله.

وارتفع رصيد ألميريا إلى 4 نقاط، محتلاً المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

وعلّق تركي آل الشيخ على فوز ناديه في ديربي الأندلس، إذ نشر عبر حسابه في توتير صورة له من قلب مدرجات ملعب المباراة، قائلاً: "الحمد لله فوز مهم".

واستحوذ تركي آل الشيخ على نادي ألميريا في أواخر عام 2019، ونجح بقيادته إلى الصعود لمنافسات (لا ليغا)، بعد غياب الفريق عن المسابقة لـ 7 أعوام.