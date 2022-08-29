دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق نادي ريال مدريد ثالث انتصاراته في الدوري الإسباني، هذا الموسم، بالفوز على مضيفه إسبانيول بنتيجة 1/3، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وأنقذ كريم بنزيما "الميرنغي" من الوقوع في فخ التعادل، إذ سجّل هدفين في الوقت القاتل من زمن اللقاء، بعد أن كانت النتيجة تُشير للتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وواصل بنزيما حملة الدفاع عن لقب هدّاف (لا ليغا) الّذي حققه الموسم الماضي، بإحرازه هدفين ثمينين، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في الموسم الحالي.

وأصبح كريم بنزيما سابع هدّافي الدوري الإسباني على مر التاريخ، بعد أن وصل للهدف رقم 221، ليفض شراكته مع البيروفي سيزار رودريجيز كيني، مهاجم برشلونة السابق، والّذي يملك برصيده 219 هدفاً.

ويتفوّق على بنزيما 6 لاعبين آخرين، هم: ليونيل ميسي بـ 473 هدفاً وكريستيانو رونالدو بـ311 هدفاً، وتيلمو زارا بـ 253 هدفاً وهوجو سانشيز بـ 234 هدفاً، وراؤول جونزاليس بـ 228 هدفاً وألفريدو دي ستيفانو بـ 227 هدفاً.

ووصل كريم بنزيما للهدف رقم 327 مع ريال مدريد بمختلف المسابقات، بفارق 123 هدفاً عن كريستيانو رونالدو صاحب المركز الأول.

في سياق متصل، نجح فينيسيوس جونيور في معادلة رقم نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، كأكثر لاعب برازيلي تسجيلاً للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى، منذ انطلاق الموسم الماضي 2022/2021.

ورفع فينيسيوس رصيده مع ريال مدريد إلى 19 هدفاً خلال 38 مباراة في (لا ليغا)، فيما سجّل نيمار ذات العدد من الأهداف في 26 مباراة، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.