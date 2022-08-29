فهد المولد يعلن انتهاء عقده مع اتحاد جدة والانضمام إلى فريق سعودي آخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن اللاعب السعودي، فهد المولد، انتهاء عقده مع نادي اتحاد جدة السعودي وتوقيعه مع نادي الشباب، وذلك بعد أن تم رفع عقوبة الإيقاف عنه بسبب خرق لأنظمة الكشف عن المنشطات.

وكتب المولد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لكل بداية نهاية ..ولكل نهاية حكاية ورواية ..ومابين البداية والنهاية فصول من العشق والفخر والهيام ..الليلة انتهى عقدي مع النادي الذي عشقته وتشرفت بخدمته بكافة فئاته السنية. الليلة انتهى مشوار مع الاتحاد بشكل رسمي".

وأضاف اللاعب السعودي قائلا: "انتهى عقدي مع العميد كلاعب وستبقى مكانته في قلبي ما حييت ، وستظل جماهير الاتحاد في قلبي وعلى رأسي وأمامي في جميع محطاتي، وما تبقى من حياتي".

وأردف المولد قائلا: "ثم أما بعد :الليلة أتشرف بارتداء شعار ناد كبير وغالٍ أيضاً على قلبي ، الليلة أنا ليث ضمن قائمة الليوث ، أتشرف وأفخر بالذود عن شعاره ، وأسأل الله أن أكون أهلاً لثقة إدارته وجماهيره الكبيرة. دعواتكم"، على حد قوله.

وختم اللاعب السعودي قائلا: "شكراً من الأعماق لزملائي ورفاق دربي في كافة الفئات السنية في نادي الاتحاد، والذين تشرفت بهم وبمعرفتهم، وشكراً لأخي الغالي جراح الظفيري والإخوة الأعزاء في شركة F16"، على حد قوله.

وكان قد صدر قرار إيقاف المولد لمدة 18 شهرا في مايو/أيار 2022، وذلك بسبب انتهاك لأنظمة الكشف عن المنشطات، قبل أن يتم رفع الإيقاف للسماح له بالمشاركة بكأس العالم مع المنتخب السعودي.