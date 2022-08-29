تعرض أوباميانغ وزوجته لسطو مسلح في منزلهما قرب برشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرّض الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، لاعب نادي برشلونة الإسباني، وزوجته أليشا، إلى عملية سطو مسلح، فجر الاثنين، في منزلهما الواقع في بلدة "كاستيلديفيلس" قرب برشلونة، بحسب ما أكدته سلطات كتالونيا.

واقتحم ملثمون ومسلحون المنزل، وهددوا اللاعب وزوجته أليشا بالأسلحة النارية، وتمكّنوا من سرقة الأموال والمجوهرات.

وأشارت تقارير إعلامية إلى بيير أوباميانغ وزوجته أليشا بصحة جيدة الآن، ولا يعانيان من إصابة بالغة.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، خلال العام الجاري 2022، إذ سبق وأن تعرّض الوافد الجديد روبرت ليفاندوفسكي، لاعب "البلوغرانا"، إلى حادثة أخرى، وذلك عند دخوله مقر تدريبات النادي في منتصف شهر أغسطس/ آب الجاري.

وكان بيير أوباميانغ قد انضمّ لبرشلونة، في صفقة انتقال حر، في فبراير/ شباط 2022، ويرتبط بعقدٍ مع الفريق حتّى عام 2025، إضافة لوجود بند يتيح فسخ التعاقد بالاتفاق بين الطرفين، في صيف 2023.

وارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف برشلونة، والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد اهتمام نادي تشيلسي بالتعاقد معه.