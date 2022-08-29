دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف السنغالي ساديو ماني والمغربي نصير مزراوي، لاعبا نادي بايرن ميونخ الألماني، الأنظار، خلال جلسة تصوير للفريق البافاري.

وحمل لاعبو بايرن ميونخ أكوابا من "البيرة" لشركة "باولانر"، أثناء جلسة التصوير الدعائية، مع ارتداء اللاعبين زي ليدرهوزن التقليدي.

وأظهرت اللقطات عدم حمل الثنائي، ساديو ماني ونصير مزراوي، لأكواب "البيرة"، مما أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتاد نادي بايرن ميونخ على إقامة جلسة تصوير سنوية، يرتدي اللاعبون خلالها لباس ليدرهوزن (الزي الألماني التقليدي)، كما تتضمن الإعلان عن راعي الفريق.

وتحدث ساديو ماني، في تقرير نشره موقع نادي بايرن ميونيخ عن هذه المناسبة، قائلاً: "أعرف هذا التقليد بالفعل، منذ وقتي في سالزبورغ، أستمتع بارتداء ليدرهوزن، لأنني مهتم بالثقافات المختلفة وتقاليدها".

وكان ماني ومزراوي قد انضمّا للفريق البافاري، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، ولعبا دورًا بارزًا في اعتلاء بايرن ميونخ لصدارة "البوندسليغا" هذا الموسم، برصيد 10 نقاط.