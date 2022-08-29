منتخب كرة السلة اللبناني يتأهل لكأس العالم.. وميشال عون يعلّق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تأهل منتخب كرة السلة اللبناني إلى بطولة كأس العالم 2023، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، ضمن النافذة الرابعة، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة.

وفاز منتخب لبنان على نظيره الهندي بنتيجة 95-63، في المواجهة الّتي جمعتهما، الاثنين، في صالة سري كانتيرافا في مدينة بنغالور، عاصمة ولاية كارناتاكا الهندية.

وتفوّق منتخب الأرز في جميع أرباع المباراة، إذ حسم الربع الأول بنتيجة 27-17، والثاني بـ22-12، والثالث بـ22-13، والرابع بـ24-21.

ونجح منتخب لبنان في التأهل لكأس العالم لكرة السلة، للمرة الرابعة في تاريخه، إذ سبق وأن لعب في ثلاث نسخ، في أعوام: 2002 و2006 و2010.

وتنطلق منافسات كأس العالم في شهر أغسطس/آب من العام المقبل، وستقام المنافسات في دول: اليابان وإندونيسيا والفلبين.

وعلّق رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، على تأهل منتخب بلاده للمونديال، قائلا عبر حسابه على تويتر: "مبروك للبنان تأهل منتخب الأرز إلى كأس العالم في كرة السلة. لن يغيب لبنان عن الساحات الدولية ما دام لديه لاعبين جذورهم في أرضنا الطيبة وبنيتهم الإرادة الصلبة وطموحهم عنفوان التحدي".