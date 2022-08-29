دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد ممثلو اللاعب الفرنسي، بول بوغبا، تعرض موكلهم لعملية "ابتزاز" من جانب من وصفوهم بـ"المجرمين"، وذلك بعد يوم من نشر شقيقه الأكبر، ماثياس، مقطع فيديو هدد فيه بنشر معلومات من شأنها تدمير سمعة لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي.

وكان ماثياس بوغبا قد نشر مقطع فيديو عبر صفحته على موقع إنستغرام باللغات الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والإسبانية، هدد فيه بفضح معلومات خطيرة حول شقيقه الأصغر ستجعل الأندية والجماهير والرعاة يبتعدون عنه.

وقال الشقيق الأكبر لبوغبا إنه سينشر معلومات عن محامية شقيقه الأصغر، البرازيلية رافائيلا بيمينتا واللاعب الفرنسي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

وجاء في بيان صادر عن ممثلي بول بوغبا: "التصريحات الأخيرة الصادرة عن ماثياس بوغبا ليست مفاجئة للأسف".

وأضاف ممثلو لاعب يوفنتس في البيان بالقول: "فهي (التصريحات) تأتي بعد محاولات عدة لتهديد وابتزاز بوغبا من جانب عصابة منظمة، لقد رُفعت القضية إلى السلطات المعنية في إيطاليا وفرنسا قبل شهر".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدرين مقربين من بول بوغبا قولهما إن مبالغ مالية كبيرة طُلبت مقابل عدم نشر المعلومات التي تحدث عنها ماثياس بوغبا.

بالمقابل، رد ماثياس بوغبا على البيان، عبر صفحته على موقع تويتر بالقول: "أتمنى ألا تنخدعوا بمحاولة تزييف الحقائق أمام وسائل الإعلام والسلطات المعنية".

وتابع الشقيق الأكبر لبوغبا قائلا: "عندما تكون مشهورا يقف العالم معك، وتستمع السلطات لك باهتمام أكبر، لكن هذا لا يضعك فوق القانون، رجال الشرطة ليسوا تابعين لك"، حسب قوله.

وكان قد انتقل بول بوغبا من مانشستر يونايتد إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي بصفقة انتقال مجانية هذا الصيف لكنه سرعان ما تعرض لإصابة قد تحرمه من المشاركة في كأس العالم المقبل.