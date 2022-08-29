إيقاف لاعب وتغريم ناديه لعدم تلبية دعوة الانضمام لمنتخب السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف مهند الشنقيطي، لاعب نادي اتحاد جدة، لمدة شهرين، بعد عدم تلبيته دعوة الالتحاق بصفوف منتخب السعودية الأولمبي، للمشاركة في مسابقة كأس آسيا الماضية.

وغاب مهند الشنقيطي عن منافسات المسابقة الآسيوية تحت 23 عامًا، التي أقيمت في أوزبكستان خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن أعتذر عن الانضمام للأخضر السعودي بداعي الإصابة.

وأصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بيانًا رسميًا، أعلنت من خلاله عن إيقاف الشنقيطي لمدة شهرين، اعتبارًا من يوم 28 أغسطس/ آب الجاري.

وأوضحت اللجنة في بيانها أنّها قررت تغريم نادي اتحاد جدة بمبلغ وقدره 300 ألف ريال سعودي (80 ألف دولار)، لعدم تلبية النادي واللاعب للدعوة المقدمة من قِبل منتخب السعودية الأولمبي، وذلك بعد جلسات عدّة استمعت فيها اللجنة لدفاع النادي واللاعب، إضافة لثبوت عدم وجود أيّ إصابة، وفقاً للجنة الطبية.

يشار إلى أن مهند الشنقيطي يبلغ من العمر 23 عامًا، ويلعب في مركز الظهير الأيمن، وقد انضمّ لصفوف النمور عام 2018، قادمًا من نادي أحد.