دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حاول اللاعب البرازيلي لنادي توتنهام هوتسبرز، ريتشارليسون، أن يستعرض في لقطة بعد نزوله بديلا في مباراة فريقه أمام نوتنغهام فوريست، الأحد، لكنه تلقى ضربة موجعة بعد أن تدخل عليه أحد لاعبي الفريق الخصم بقوة طارحا إياه أرضا.

وحاول ريتشارليسون أن يقوم بحركة "تنطيط الكرة على قدمه" لمرات عدة قبل أن يخسر الكرة، وبينما كان يحاول الحصول عليها مجددا تدخل عليه أحد لاعبي الفريق المضيف بقوة وطرحه أرضا ليظهر ممسكا قدمه ومتألما من قوة التدخل.

أثارت هذه الحركة غضب العديد من المحللين واللاعبين السابقين الإنجليز في حين دافع عنه آخرون مثل لاعب ليفربول السابق غرايم سونيس الذي قال: "هذه لعبة ترفيهية... 100% من جماهير توتنهام تحب ما فعله ريتشارليسون... ليس لدي مشكلة مع أي لاعب يرغب بالاستعراض بهذه الطريقة في المباريات"، حسب قوله.

من جانبه، قال مدرب نوتنغهام، ستيف كوبر، بعد المباراة: "لا أود أن يفعل لاعبو فريقي ما فعله ريتشارليسون، إذا كان الأمر مقبولا في توتنهام فهو ليس كذلك بالنسبة لي... لا أعتقد أنه أراد أن يُظهر تقليلا من احترام المنافس"، حسب قوله.

أما مدرب توتنهام، الإيطالي أنتونيو كونتي، فقال عن تصرف لاعبه: "لا أعتقد أن ريتشي أراد أن يظهر قلة احترام لنوتنغهام فوريست، فهذا فريق عظيم ولديه تاريخ عظيم"، حسب تعبيره.

يذكر أن توتنهام كان قد أنهى المباراة متفوقا بهدفين نظيفين للمهاجم الإنجليزي هاري كين، ليحتل المركز الثالث خلف غريمه التقليدي، أرسنال، وحامل اللقب، مانشستر سيتي.